Kış aylarında tüketilmesi gereken besinlerin faydaları

Özel Denizli Tekden Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Meryem Güç, kış aylarında sağlıklı beslenmek konusunda bilgiler verdi. Hangi gıdaların ne özelliği olduğunu tek tek açıklayan Diyetisyen Güç, “Maydanozun kansere karşı koruyucu bir besindir” dedi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte havalarında soğumaya başlamasının ardından beslenme konusu da önem kazandı. Özel Denizli Tekden Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Meryem Güç, kış aylarında kişilerin nasıl beslenmesi gerektiğini, besinlerin faydalarını anlattı. Yoğurtun bağışıklık sistemini yükselttiğini belirten Güç, “Her mevsim olduğu gibi kış aylarında da probiyotik ile prebiyotik alımı çok önemlidir. Yoğurt probiyotik ile prebiyotik bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Bağırsak ve kemik sağlığı üzerine olumlu etkileri vardır” diye konuştu.



“Sarımsak kalp adalelerini güçlendirir”

Kış aylarında sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsakın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Güç, ” Güçlü bir antibiyotik olduğu için enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan dolaşımını hızlandırır böylece kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Kansere yakalanma riskini azaltır. Kabızlığı önler ve idrar söktürücü özelliği vardır. Kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü gibi kalp adalelerini güçlendirir. Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir ve yüksek tansiyonu düşürür” dedi.



“Soğan bünyeyi temizler”

Soğanın hastalıklara karşı vücut direncini yükselttiğini söyleyen Güç, ”Kolesterolün dengelenmesini sağlayarak inme, felç ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Sindirim sistemi için çok faydalıdır, bağırsaklardaki iltihapları temizler ve içerdiği lifler sayesinde mide sağlığını korur. Antibiyotik özelliğinden dolayı genel anlamda bünyeyi temizleme özelliği vardır. Serbest radikallere karşı çok etkilidir. Cilt sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır, hücrelerin yenilenmesi ve hastalıklara karşı direncini arttırır” ifadelerini kullandı.



“Kereviz kalp ve damar sağlığı için önemli”

Kalp ve damar sağlığı için önemli bir besin kaynağı olan kerevizi de tavsiye eden Meryem Güç, ”Kalp damar sağlığını korumak açısından çok faydalıdır. Karaciğerin temizlenmesini sağlar. Antioksidan özelliğinden kaynaklı serbest radikallere karşı vücut direncini arttırır" dedi.



"Maydanoz kansere karşı koruyucudur"

Maydanozun kansere karşı koruyucu bir besin olduğunu belirten Diyetisyen Meryem Güç,” Maydanoz yaprakları kolesterol ve yağ içermez. 100 gr maydanoz günlük folat gereksiniminin yüzde 38ini karşılar ve A, C, K vitamininden zengindir. Antiseptik özelliği varken Antioksidan içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Beta karoten ve C vitamini içeriği sayesinde antiinflamatuar özelliği bulunuyor. Beta karoten ve C vitamini içeriği sayesinde antiinflamatuar özelliği bulunuyor“ şeklinde konuştu.

