Denizli\u2019nin \u00c7ameli il\u00e7esinde feci bir olayda e\u015fini kaybeden 45 ya\u015f\u0131ndaki 4 \u00e7ocuk annesi, e\u015finin bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 \u00e7ocuklar\u0131 ile ortada kald\u0131. Yakla\u015f\u0131k senetler ile birlikte 200 bin TL\u2019lik bor\u00e7 ve icralardan dolay\u0131 ortada kalan aile, karayolu kenar\u0131nda minib\u00fcste kokore\u00e7 satarak, \u00e7ad\u0131rda ya\u015fam m\u00fccadelesi veriyor. 45 ya\u015f\u0131ndaki Fatmana Ayd\u0131nhan, \u201c\u00c7ocuklar\u0131m\u0131 okutup hayat\u0131m\u0131 sa\u011flayam\u0131yorum. Kendim hastay\u0131m, o\u011flum da b\u00f6brek hastas\u0131. E\u015fim her yere bor\u00e7 yapm\u0131\u015f, b\u00fct\u00fcn bor\u00e7lar benim ba\u015f\u0131ma kald\u0131\u201d dedi. Denizli\u2019nin \u00c7ameli il\u00e7esinde ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda \u00c7aml\u0131bel Mahallesi nde 3 metre derinli\u011findeki kuyuda ayn\u0131 aileden 4 ki\u015finin zehirlendi\u011fi, 1 ki\u015finin ise hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi olayda Ayd\u0131nhan ailesi bah\u00e7e sulama amac\u0131yla kullan\u0131lan su motor ar\u0131zas\u0131n\u0131 gidermek istedi. Kuyuya inen 43 ya\u015f\u0131ndaki Yusuf Ayd\u0131nhan, zehirlenerek kuyuda hayat\u0131n\u0131 kaybeti. Ayd\u0131nhan\u2019\u0131n 45 ya\u015f\u0131ndaki e\u015fi Fatmana Ayd\u0131nhan, ailesine bakmak i\u00e7in e\u015finin daha \u00f6nceden yapt\u0131\u011f\u0131 kokore\u00e7 minib\u00fcs\u00fcn\u00fc i\u015fletmeye ba\u015flad\u0131. Aradan ge\u00e7en zaman i\u00e7erisinde k\u00f6yde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evine bir bir bor\u00e7lar gelmeye ba\u015flay\u0131nca mahalleden ayr\u0131lmak zorunda kald\u0131. Kendisinin hasta ve o\u011flunun b\u00f6brek hastas\u0131 oldu\u011funu belirten Ayd\u0131nhan, o\u011fullar\u0131nla birlikte bir \u00e7ad\u0131rda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. E\u015finin \u00f6lmeden \u00f6nce bir\u00e7ok yere bor\u00e7 olu\u015fturdu\u011funu ve senetler imzalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Ayd\u0131nhan, evinin ise bir banka taraf\u0131ndan el konularak icral\u0131k oldu\u011funu belirtti. O\u011fullar\u0131ndan birine bakamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Ac\u0131payam il\u00e7esinde bir yurtta kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve onlara bakmak i\u00e7in m\u00fccadele etti\u011fini belirten Fatmana Ayd\u0131nhan, \u201cE\u015fim kuyuda zehirlenip vefat etti. Ben de o\u011flanlarla beraber kal\u0131yorum ve bor\u00e7ta \u00e7ok. Evimi bir banka alaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor ve her yer icral\u0131k oldu. Tepede \u00e7ad\u0131r\u0131n i\u00e7inde ya\u015f\u0131yorum, bana yard\u0131m eli uzat\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyorum\u201d dedi. \u201cTuvalet ve banyo ihtiyac\u0131m\u0131 orman\u0131n i\u00e7inde yap\u0131yorum\u201d DenizliMu\u011fla yolu \u00fczerinde Serinhisar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 P\u0131narc\u0131k Mahallesi yak\u0131nlar\u0131nda karayolu \u00fczerine \u00e7ad\u0131r kuran ve kokore\u00e7 minib\u00fcs\u00fc ile ailesine bakmaya \u00e7al\u0131\u015fan Ayd\u0131nhan, \u201c\u00c7ad\u0131rda ya\u015fam zor, havalar so\u011fuk, k\u0131\u015f geliyor ve odunum, k\u00f6m\u00fcr\u00fcm, suyum yok. Tuvalet ve banyo ihtiyac\u0131m\u0131 orman\u0131n i\u00e7inde yap\u0131yorum. Hava so\u011fuk oldu\u011fu i\u00e7in her g\u00fcn banyo yapam\u0131yorum ve k\u0131\u015f aylar\u0131 da geliyor, ben ne yapaca\u011f\u0131m \u015fimdi. Ben ma\u011fdur durumday\u0131m, onun i\u00e7in bana yard\u0131m eli uzat\u0131rsan\u0131z sevinirim. Kokore\u00e7\u00e7ilik yapay\u0131m diye u\u011fra\u015f\u0131yorum ama g\u00fcnde 20 ile 50 TL aras\u0131 kazan\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu. \u201c13 ya\u015f\u0131mdaki o\u011fluma icra geldi\u201d Ayd\u0131nhan, e\u015fi vefat etmeden \u00f6nce bir\u00e7ok yere bor\u00e7 olu\u015fturdu\u011fu i\u00e7in zor durumda oldu\u011funu belirterek, \u201c\u00c7ocuklar\u0131m\u0131 okutup hayat\u0131m\u0131 sa\u011flayam\u0131yorum. Kendim hastay\u0131m, o\u011flum da b\u00f6brek hastas\u0131. Bankadan kredi \u00e7ekti, \u00f6deyemedi ve 100 bin TL oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyorlar. E\u015fim her yere bor\u00e7 yapm\u0131\u015f, senet imzalam\u0131\u015f ama hi\u00e7birini \u00f6demeden \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in b\u00fct\u00fcn bor\u00e7lar benim ba\u015f\u0131ma kald\u0131. 13 ya\u015f\u0131mdaki o\u011fluma icra geldi ve icral\u0131k olarak g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Kokore\u00e7, tost yap\u0131p \u00e7ocuklar\u0131m\u0131n karn\u0131n\u0131 doyurmak i\u00e7in u\u011fra\u015f\u0131yorum. \u00c7ad\u0131rda ya\u015famak zor ve \u00f6n\u00fcm\u00fcz k\u0131\u015f, bana yard\u0131m eli uzat\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyorum\u201d dedi.