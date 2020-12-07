İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 27 yaralı

Denizli’nin Kale ilçesinde Muğla karayolu üzerinde tarlada çalışan işçileri taşıyan bir midibüsün yağıştan dolayı devrildiği öğrenildi. Midibüs içerisinde bulunan işçilerden yaklaşık 27 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kaza, Kale ilçesi Ortatepe Mahallesi DenizliMuğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ö., idaresindeki 20 AEA 299 plakalı midibüs ile Muğla ilinde mandalina ve portakal toplamak için midibüsle işçi taşıdığı öğrenildi. Kale ilçesi ve köylerinden topladığı işçiler ile yola çıkan Yaşar Ö. Muğla istikametine seyir halindeyken Ortatepe yakınlarında yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Midibüs içerisinde bulunan yaklaşık 27 işçinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan 5’inin durumunun ise ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri karayolunda her an gibi olumsuzluğa karşı önlemlerini alırken, sağlık ekipleri ambulanslar ile yaralıları Kale Devlet Hastanesine kaldırdı.

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