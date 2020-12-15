GEKA, özel sektöre yönelik "Yönetim Dayanışma Teknik Destek Programını" ilan etti

Aydın, Denizli ve Muğla’nın kalkınmasına yönelik faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, özel sektöre yönelik Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan etti.



Güney Ege Kalkınma Ajansı, 20202023 yıllarında tüm çalışmalarına yön verecek “İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ile Dijital Dönüşüm” ve “EkoTurizmde Yeni Destinasyonlar” sonuç odaklı programları kapsamında yürütülecek Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı ile öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşma ve teknik kapasitelerinin arttırılması amaçlanıyor. Firmaların program kapsamında çeşitli alanlarda alacakları danışmanlık hizmetleriyle kurumsallaşma ve teknik kapasitelerinin artırılması, dijital dönüşümün hızlandırılması, turizm hizmetleri ile üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilik, kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programına tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı ile turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başvuru yapabilecekleri belirtildi. Toplam 1 milyon TL bütçeye sahip program kapsamında firmalara alacakları danışmanlık hizmeti için proje başına azami 60 bin TL destek sağlanabilecek.



"Taahhütname alınarak 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 18.00’dan önce matbu olarak ajansa sunulması gerekiyor"

“2020 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı Ajansın internet sitesinden temin edilebilirken, Ajansın sosyal medya hesaplarından duyurular takip edileceği belirtildi. Sistemden taahhütname alınarak 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 18.00’dan önce matbu olarak ajansa sunulması gerekiyor.



"Sonuç odaklı programın"

Ajans Güney Ege Bölgesi’nde ekoturizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, turizm faaliyetlerinin iç kesimlerde yaygınlaştırılması ve hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması hedefine hizmet edecek “EkoTurizmde Yeni Destinasyonlar” sonuç odaklı programını tasarladı. GEKA’nın “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi” sonuç odaklı programı kapsamında ise; üretici örgütlerinin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Program ile kırsal alanda istihdam ve gelir düzeyinin bölgenin gelişmiş alanları seviyesine yaklaştırılması, yerelde sermayenin artırılarak tabana yayılması beklenmektedir. “İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm” sonuç odaklı programında ise; bölgede öne çıkan tekstil ve giyim ürünleri, makine ve teçhizat, gıda ve içecek ürünleri imalatı gibi sektörlerde dijital dönüşümün sağlanarak gelir ve karlılık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.