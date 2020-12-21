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Türkiye’ye kaçak yollarla giren 2 DEAŞ üyesi sınır dışı edildi FETÖ, PDY ve DEAŞ örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 şahıs tutuklandı

İHA

Türkiye’ye kaçak yollarla giren 2 DEAŞ üyesi sınır dışı edildi FETÖ, PDY ve DEAŞ örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 şahıs tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ, PDY ve DEAŞ örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde 2 şahıs tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu vatandaş sınır dışı edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ, PDY ve DEAŞ örgütlerine üye olma ve ülkeye kaçak yollarla girme suçundan aranan şahıslar hakkında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Türkiye’ye kaçak yollarla giren 2 DEAŞ üyesi sınır dışı edildi
DEAŞ terör örgütüne yönelik 14 ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon neticesinde Suriye ülkesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde bulundukları ve illegal yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsa operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şahıs adli makamlar tarafından işlem gerçekleştirildikten sonra ülkeden sınır dışı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

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