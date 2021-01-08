Denizli güne 20 depremle uyandı

Denizli’de gece saatlerinde en büyüğü 3.8 büyüklüğünde olmak üzere toplamda 20 deprem meydana geldi. Merkez üssü Irlıganlı, Kocadere, Gürleyik, Honaz, Kocabaş olan depremlerde vatandaşlar gece yarısı kendini dışarıya attı.

Denizli gece saatlerinde uykusunda depreme yakalandı. En büyüğü 3.8 büyüklüğünde ve merkez üssü Irlıganlı olan depremde gece yarısında vatandaşlar sarsıntıyı hissedip uykusundan kalkarak kendilerini sokaklara attı. Ardında sabaha kadar artıcı deprem olmak üzere toplamda 20 deprem meydana geldi. Depremlerin merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı, Kocadere, Gürleyik ve Kocabaş mahalleleriyle Honaz ilçesi oldu. Depremde can ve mal kaybı olmazken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarında uyudu.

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