Ekiplerin gündüz yaptığı kaldırım gece sökülüyor Yıllardır süren kavşak sorununa muhtar isyan etti

Denizli’de yıllardır vatandaşların yoldan kaldırım taşlarını sökerek yaptığı kavşak, ekipler tarafından tekrar düzeltiliyor. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki kavşağa gitmek zorunda olduklarını belirten muhtar Gökçe, “BuldanSalihli kavşağında tehlike yaşıyoruz. Ambulans hizmetlerinde zaman kaybı yaşıyoruz” dedi.

Denizli’nin Buldan ilçesi Gölbaşı mahallesinde yıllardır yaşanan kavşak sorununa halen çözüme ulaşılamadı. Karadere mevkiinde evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, yıllardır kaldırım taşlarını sökerek kendi imkanları ile oluşturduğu kavşak, her defasında Karayollarına bağlı ekipler tarafından tekrar düzeltildi. Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Gökçe ise duruma isyan etti. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ve şehirlerarası yol üzerinde bulunan kavşağı kullanmak zorunda kaldıklarını ifade eden muhtar Gökçe, BuldanSalihli kavşağından onlarca yüklü TIR’ın yanı sıra süratli araçların geçtiğini ve daha fazla tehlike yaşadıklarını ifade etti.

Karayolları kapatıyor, vatandaş geri açıyor

Yaklaşık 5 kilometre aşağıda bulunan kavşağı kullanmak zorunda kaldıklarını ve sağlık hizmetlerinde zaman kaybına neden olduğunu dile getiren muhtar Gökçe, “Burada bulunan kavşağı Karayolları bordürlerle kapatıyor. Ancak bölgede oturan vatandaşlar evlerine ve bağlarına gidebilmek için yaklaşık 5 kilometre aşağıda bulunan Buldan Salihli ana yolunu kullanmak zorunda kalıyorlar. Orada bulunan kavşak çok tehlikeli. Sürekli kamyonlar, tırlar ve otobüsler geçiyor. Trafiğin yoğun olduğu yolda her an için tehlike yaşıyoruz. Bu bölgede yüzde beş tehlike yaşıyorsak, BuldanSalihli kavşağında yüzde yüz yirmi beş tehlike yaşıyoruz. Ambulans hizmetlerinde zaman kaybı yaşıyoruz. Vatandaşımız daha fazla akaryakıt harcıyor. Yetkilere durumu anlattık. Ama sesimizi duyan olmadı. Hiçbir yetkili gelip de vatandaşın şikâyetinin ne olduğunu bile sormadı. Şimdi Karayolları kavşağı kapatıyor ancak vatandaş üç gün sonra burayı yeniden kullanımına açıyor. Yetkililerden bu sorunumuzun çözülmesini rica ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.