Ege'nin en büyük kayak merkezini kuraklık vurdu



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde bu yıl henüz kar yağmayınca sezon açılamadı. Geçen yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan merkez, boş kaldı.

Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen, Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi durumundaki Denizli Kayak Merkezi, kuraklıktan olumsuz etkilendi. 2 bin 420 metre rakıma sahip merkezde, beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesiste bu nedenle kayak sezonu açılamadı. Geçen yıl ocak ayında yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığı bulanan tesis, kar yağmadığı için eski görüntüsünden uzak kaldı. Geçen yıllarda Türkiye'nin dört bir yanından turistleri ağırlayan ve kentin 'ikinci beyaz cenneti' olarak nitelendirilen kayak merkezi, sessizliğe büründü.

Denizli Kayak Merkezi pist sorumlusu Hüseyin Kuşanç, bu yıl geçen yıllara oranla kar yağışının geciktiğini belirtip, "Bu yıl kar yağışı beklediğimiz gibi olmadı. Kuraklık yaşanıyor. Henüz yoğun bir kar yağışı gerçekleşmedi. Geçen yıl bölgede 1.5 metre kar vardı. Kayak sezonunu aralık ayının ortalarında açmıştık. Bu yıl ise ocak ayının ortasına yaklaşmamıza rağmen sezonu açamadık. Pistler bu nedenle boş kaldı. Geçtiğimiz yıllarda pistlerimiz binlerce kişiyi ağırlıyordu. Kar yağmasıyla birlikte kayak sezonunu açmayı ve vatandaşlarımızı ağırlamayı bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT

2021-01-13 16:18:19



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