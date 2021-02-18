Personel maaşı ödenemeyince, Başkan belediyeye borç vermiş Başkan Hulusi Şevkan'ın 2 yılda belediyeye 190 bin TL borç para verdiği denetim kurulu raporlarıyla ortaya çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanınca borç para verdiği ve daha sonra emanet parayı tahsil ettiği iddia edildi.

Acıpayam Belediyesinde, 2018 2019 yıllarında 3 kez yaşanan olay, belediye meclis üyeleri Ertan Başkan ve Zuhal Demir'in şerh koyduğu Denetim Komisyonu Raporuyla ortaya çıktı. Acıpayam Belediyesinde personel maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanması üzere AK Partili Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın 2018 Mayıs ayında 50 bin TL, 2018 Kasım ayında 90 bin TL ve 2019 yılı Mart ayında ise 50 bin TL olmak üzere 190 bin TL borç para verdiği, ‘Emanetler Hesabı’ üzerinden kişisel olarak yazdığı dilekçeyle de geri talep ederek tahsilini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Belediye Emanetler Hesabı Defteri Çizelgesi ve banka dekontlarına da yer verilen 30 Mart 2020 tarihli Acıpayam Belediyesi Denetim Komisyonu Raporunda, şu ifadelere yer verildi:

“Acıpayam Belediyesi 4108 numaralı yevmiye göre Belediye Başkanı, 15 Mayıs 2018 tarihinde 50 bin TL, 13 Kasım 2018 tarihinde 90 bin TL ve 26 Mart 2019 tarihinde 50 bin TL olmak üzere emanet adı altında belediyemize 190 bin TL borç para verdiği, daha önceden de belediyemiz ile bu tür işlemleri olduğu kayıtlarda görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddelerine göre belediyenin borçlanması için meclis kararı gerekmektedir. Bu belirtilen usul ve esaslara aykırı borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda '5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüyü kullanmaya hükümleri uygulanır' demektedir”



Yasa ne diyor?

5393 sayılı Belediye Kanunun "Borçlanma ve İktisadi Girişimler" ile ilgili 68. maddesinde "Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla belirlenen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir. Belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır" ifadeleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.