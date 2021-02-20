Merkezefendi Basket, Yalova engelini geçti

Merkezefendi Denizli, ligin güçlü ekiplerinden Semt77 Yalovaspor karşısında 3 periyod geride oynadı, son çeyrekte bulduğu 6 üçlük isabeti ile farkı çift hanelere getirip 9285 kazandı. Merkezefendi galibiyet serisini 3 maça çıkarıp yükselişini sürdürdü (118), Yalova ise 109'da kaldı.



İki sayılık bölge isabetlerinde Yalovaspor 1911 üstünlük sağlarken, Merkezefendi üçlükleri yüzde 52 (18/34) ile kullandı (Yalova 10/26).



Yalovaspor maçın başında içdış dengesini kurup her pozisyondan skor üretti ve 5. dakikayı 124 önde geçti. Merkezefendi ise bu bölümde 5'te 1 üçlük isabeti buldu. Chauncey Levant Collins'in üst üste 3 üçlüğü ile Denizli ekibi 7. dakikada farkı 1 sayıya (1716) çekti. Yalovaspor ilk periyodu 2420 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin başları karşılıklı sayılarla geçildi, ev sahibi ekip 5. dakikada 4 sayılık üstünlüğünü korudu: 3329. Ön sahaya çabuk geçen ev sahibi ekip 8. dakikada farkı 9 sayıya (4233) çıkardı, devre biterken fark 5 sayıya (4439) geriledi.



İlk yarıda Yalovaspor'da Michael Anthony Morrison 12, Ali Işık 11, Merkezefendi'de Chauncey Levant Collins 18 sayıyla skorerler oldu. Yalovaspor'un asistte 137, hücum ribaundlarında 72'lik üstünlüğü aradaki farkın nedeni oldu.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket üçüncü çeyreğe Hakan Yapar ve Altan Erol ile iyi başladı, 113'lük seri yakalayıp 2. dakikada skoru 5047 lehine çevirdi. Yalovaspor, Akın Kandemir'e pozisyon yaratıp 6. dakikada 6054 öne geçti. Chauncey Levant Collins'e top aldırmama savunması yapıp farkı 8 sayıya kadar çıkaran Yalovaspor son çeyreğe 6764 önde girdi.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket dördüncü çeyreğin başında 3 üçlük ve 136'lık seriyle skoru 7773 lehine çevirdi. Ümit Sonkol ve Altan Erol ile bu çeyrekteki 5. üçlüğü bulan konuk ekip 3 dakika kala farkı 9 sayıya (8576) çıkardı. Bu çeyrekte savunmasından kurtulan Collins de üçlüklerine yeniden dönünce konuk ekip son dakikaya soru işareti bırakmadı ve sahadan 9285 galip ayrıldı.



Öne çıkanlar

Semt77 Yalovaspor: Lamont Da Sean Jones 16 sayı, 11 asist, 6 ribaund, Michael Anthony Morrison 20 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Alı Işık 14 sayı (4/6 üçlük), 9 ribaund, 1 asist, Akın Kandemir 12 sayı, 1 ribaund, 2 asist, Yunus Akçay 10 sayı, 1 ribaund, 1 asist



Merkezefendi Belediyesi: Chauncey Levant Collins 34 sayı (6/12 üçlük), 7 ribaund, 8 asist, Hakan Yapar 17 sayı (4/7 üçlük), Altan Erol 13 sayı (3/4 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, Ümit Sonkol 13 sayı (3/7 üçlük), 2 ribaund

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.