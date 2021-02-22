21 yaşındaki Mehmet yatağında ölü bulundu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Mehmet Tunalıoğlu (21) yatağında ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Tunalıoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Tunalıoğlu, bu sabah odasına giren aile üyeleri tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Tunalıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, evde ve Tunalıoğlu'nun odasında inceleme yaptı.
Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Tunalıoğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT
2021-02-22 12:57:56
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