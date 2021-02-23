Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz için SPK’ya başvurdu

Türkiye’nin sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.



Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren ve portföyü yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan oluşan iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Türkiye geneline yayılmış, 25 modern yenilenebilir enerji santrali ile 1.020 MW kurulu güce ulaşarak yıllık brüt 3,2 TWh enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arzında konsorsiyum liderliğini belirli bankalar üstlenecek ve bu süreçte eş liderler olarak görev alacak. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı, global anlamda her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor. Yenilenebilir kaynakların cazibesi giderek artarken biz de sektörümüzün en büyük ve öncü oyuncularından biri olarak şirketimizin potansiyeline güveniyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji, 25 yılı aşkın sektördeki birikimiyle portföyünün tamamı sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşan ülkemizin en büyük şirketi konumunda. 25 modern yenilenebilir enerji santralimizle ülkemizin dört bir yanında enerji üretiyoruz. 2021 yılı içinde hibrit üretim tesisi yatırımlarımızla portföyümüzün çeşitliliğini artırıyoruz. Teknoloji tabanlı olarak gelişmeye devam ederek kurulu gücümüzü geçmişte olduğu gibi artırmayı hedefliyoruz” dedi.



2021 hibrit santraller için yatırım senesi

Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerine yayılmış hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı santralleriyle elektrik üreterek yenilenebilir enerjide 25 yılı aşkın bilgi ve birikime sahip olan şirket, 2021 yılını hibrit yatırımlar için de başlangıç olarak belirledi. Hibrit santraller sayesinde mevcut santrallerin kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve elektrik üretimlerinin artması sağlanacağı belirtildi.



Gelecek için ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta katkı sağlıyor

Aydem Yenilenebilir Enerji, faaliyet alanı ile doğrudan ilişkili olarak doğal kaynakların geleceği için yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yaparak Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta gelişmesine katkı sağlıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, 2020 yılında şirketlerin paydaşları için sunduğu fırsatları çevresel, sosyal ve yönetişimsel çerçevede değerlendiren ESG performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketleri tarafından Türkiye’de elektrik sektörü lideri olarak belirlenmişti. Sürdürülebilirlik kapsamındaki kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirerek kurum kültürü haline getiren Aydem Yenilenebilir Enerji, çevreye duyarlı, dinamik ve insan odaklı anlayışla geleceğin enerjisine odaklanıyor.

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