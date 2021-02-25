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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayat kurtaracak harita erişime açıldı

İHA

Hayat kurtaracak harita erişime açıldı

Denizli’de olası bir afet veya depremde vatandaşların güvenli toplanma ve geçici barınma alanlarını öğrenebilecekleri dijital haritayı erişime açıldı. Vatandaşların en yakın güvenli toplanma alanını mutlaka öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, kent merkezi ve 19 ilçede belirlenen 154 nokta olduğunu açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi olası bir afet ya da depremde vatandaşların güvenli toplanma ve geçici barınma alanlarını önceden öğrenerek bu noktalara ulaşımlarını kolaylaştırmak için hayat kurtaracak bir yatırıma imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çalışma ile kent merkezi ve 19 ilçede belirlenen 154 güvenli toplanma ve geçici barınma alanı dijital haritada erişime açıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden de ulaşılabilen sayfaya giren vatandaşlar bulundukları adresten, harita üzerinden ya da akıllı cihazlarının konum bilgilerinden faydalanarak kendilerine en yakın güvenli toplanma ve geçici barınma alanını tespit ediyor ve bu noktalara nasıl ulaşılabileceklerini dijital harita üzerinden sokak sokak yol tarifiyle birlikte görebiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının güvenli toplanma ve geçici barınma alanlarına ulaşımın en kolay bir şekilde öğrenilebilmesi için özel bir yazılımla hayata geçirdiği sayfaya Büyükşehir'in mobil akıllı uygulamasından da girilebiliyor. Afet sonrası toplanma alanları haritasına hizmete sunulan Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasının ebelediye sekmesinden de ulaşılabiliyor.

"Herkes önceden öğrenmeli"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir afet, deprem veya acil durum sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli toplanma alanlarını önceden öğrenmelerinin ve afet sonrasında bu alanlarda bulunmalarının hayati önem taşıdığını söyledi. Bu kapsamda belirlenen afet sonrası toplanma alanlarını dijital bir haritada erişime açtıklarını anlatan Başkan Zolan, vatandaşların kendilerine en yakın güvenli toplanma ve geçici barınma alanını mutlaka önceden öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Akıllı Şehir Denizli
Denizli Büyükşehir Belediyesinin ulaşımdan enerjiye, sağlıktan altyapıya onlarca akıllı uygulaması bulunduğunu, bu kapsamda "Akıllı Şehir" ödülü aldıklarını anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Teknolojik araçlarla, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, daha sürdürülebilir ve güvenli bir şehir için çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ım afetler, depremler vermesin, böyle bir haritaya muhtaç da etmesin ancak eksikliğini de göstermesin. Birinci derece deprem bölgesinde olan bir şehir olarak depreme hazırlıklı olmalıyız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olur inşallah."

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