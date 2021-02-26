Başkan Güngör ilçe ziyaretlerine aralıksız devam ediyor

– Kongrenin ardından başlattığı ilçe programlarına Bozkurt, Çardak ve Honaz ilçeleriyle devam eden AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 3 ilçede esnafları dolaştı, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Gittiği ilçelerde halkın içerisine girerek esnafları dolaşan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, esnaflarla ve sokakta kendisine rast gelen vatandaşlarla görüşüp dertlerini dinledi. Güngör, “AK Parti ile devletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 2023 hedeflerine doğru koşmaya devam ediyor. Göreve gelir gelmez ilçelerdeki teşkilatlarımızı ve oralarda yaşayan esnaflarımızla görüşüp, varsa sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla birebir görüşüp dertlerini dinlerken isteklerini de not alıyoruz. Pandemi döneminde yaşananlar herkesin malumu. AK Parti halkımızın bu dönemi kayıpsız atlatması için elinden geleni yapıyor. Gezdiğimiz yerlerde gördüm ki; vatandaşlarımız 2023 hedefleri için hükümetimize tam destek veriyor. Denizli’mizdeki tüm ilçelerde yaşayan hemsehrilerimizin ayağına giderek aramızdaki gönül bağını daha da güçlendirmek istiyoruz. Denizli’mizi çok seviyorum” diye konuştu.

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