Buldan’da su kesintisi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Buldan içme suyu deposunu besleyen içme suyu hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle 2 Mart 2021 Salı günü Buldan ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisine gideceğini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Buldan içme suyu deposunu besleyen içme suyu hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 2 Mart 2021 Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Buldan ilçesi Karşıyaka, Turan, Dört Eylül, Gölbaşı, Yeni mahalle, Cumhuriyet ve Kurtuluş Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği açıklandı.

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