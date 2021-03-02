Denizli'nin yüksek kesimde kar yağışı başladı.

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Denizli'de bahar ayının işk günlerinde yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Denizli'de baharın ilk ayı olan Martta yüksek kesimde bulunan Cankurtaran Mahallesinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışına karşı DenizliAntalya yolunda Cankurtaran mevkiinde Karayolları ve emniyet ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Buzlanma riskine karşı ekipler yol boyunca tuzlama çalışmalarını yürüttü.

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