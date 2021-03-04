JASAT timlerinden hırsızlık ve sahte içki operasyonu

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– Denizli’nin Buldan ilçesinde, 5 ay önce meydana gelen hırsızlık olayının peşini bırakmayan JASAT, şüpheliyi saklandığı Manisa’daki adresinde yakaladı.

Denizli Buldan ilçesinde Kasım 2020 yılında meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptığı araştırmalarda olay şüphelisi tespit edildi. Şüphelinin Manisa’daki bir adreste saklandığını belirleyen JASAT timleri, düzenlenen başarılı operasyonda şüpheliyi 5 aylık sıkı takip sonucu yakaladı.

Evde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi. Ele geçen sahte içkiler Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. JASAT’ın sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere Denizli’ye getirildi.

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