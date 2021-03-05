40 santimetrelik tümörden kurtulan sokak hayvanı sahiplenmeyi bekliyor

Denizli Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kangal cinsi bir sokak köpeğinde bulunan 40 santimetrelik tümör gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla alındı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan sokak köpeği sahiplenmeyi bekliyor.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eşine az rastlanır bir operasyona imza atıldı. Cankurtaran Mahallesi’nde duyarlı vatandaşlarca Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kangal cinsi sokak köpeğin ilk kontrollerinde vücudunda 40 santimetrelik bir tümörle karşılaşıldı. Duyarlı vatandaşların teslim ettiği köpek Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından acilen ameliyata alındı. Yapılan operasyonda yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki tümör köpeğin vücudundan çıkartıldı. Sokak köpeğinin tedavisinin başarıyla tamamlandığı belirtilirken hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.



Sahiplenme çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Hasan Kılınç, köpeğin merkeze getirildiğinde durumunun riskli olduğunu belirterek, "Önce tedavisine başladık, bu süreçte 40 santimetrelik tümörünü almak için hazırlık yaptık. Operasyonu başarı ile gerçekleştirdik. Patolojik sonuçlarına göre tümörün iyi huylu olduğu saptandı. Bir aylık süreçte tedavi gördü. Şu an gayet sağlıklı durumda, merkezimizdeki diğer can dostlarımız gibi köpeğimizde sahiplenilmeyi bekliyor " dedi.

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