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Tüm kadrolarıyla sahada olan DTO Başkanı Erdoğan, seferberlik ilan etti Başkan Erdoğan; “Türkiye'ye örnek bir il olalım arzusu içerisindeyiz” Vali Atik; “Elbirliği ve güç birliğiyle, yine hep beraber sahada olacağız”

İHA

Tüm kadrolarıyla sahada olan DTO Başkanı Erdoğan, seferberlik ilan etti Başkan Erdoğan; “Türkiye'ye örnek bir il olalım arzusu içerisindeyiz” Vali Atik; “Elbirliği ve güç birliğiyle, yine hep beraber sahada olacağız”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi haritasında orta riskli bölge olarak ilan edilen Denizli’nin daha iyisine ulaşabilmek için meclis ve meslek komitesi üyelerini seferber etti. DTO, bir günde 500 üyesine birden ulaştı, kuralları hatırlattı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan işletmelerin belirli saatler arasında kontrollü açılması ve kamuda mesainin normale döndürülmesiyle, yeni bir döneme girilen Denizli’de en azından mevcudun korunması hatta daha iyisine ulaşılabilmesi için, DTO Meclis üyeleri ile Meslek Komitelerini seferber etti. Bugüne kadar yapılanlar ve yeni süreçle ilgili DTO Meclis Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan’ı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da yalnız bırakmadı. 2021’in ilk Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nı gerçekleştiren Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında, öncelikle üyelerine sonra da konuklarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Türkiye'ye örnek bir il olalım arzusu içerisindeyiz”
“Kahramanlık, işimizi en iyi şekilde yapmaktır!” sözleriyle konuşmasına başlayan DTO Başkanı Erdoğan, Denizli Ticaret Odası’nın şehire hizmet etmek için her türlü göreve hazır olduğunu söyledi. Daha önce olduğu gibi pandemi sürecinde de üreticinin ve esnafın yanında olduklarını ve onlarla gelişmeleri ve içinde bulundukları durumu sürekli istişare ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, “Türkiye'ye örnek bir il olalım arzusu içerisindeyiz. Denizli’mizi sarıdan maviye çevirmenin gayreti ve çabası içinde olacağız. Denizli Ticaret Odası ailesi olarak, bugün gruplar halinde üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Bu süreçte daha temkinli olmaları, tüm tedbirleri almaları ve kurallara uymaları noktasında bilgilendirmede bulunacağız. Aynı zamanda taleplerini dinleyip, yol haritamızı da çizmeyi planlıyoruz. Sizlere, bu süreçteki katkı ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler, pandemi sürecinde en üst noktada tedbir alıp kurallara uyarak işletmelerimizi açık tutarak sektörlerimize can verdiniz. Ekonomimizin kahramanları oldunuz. Bugün yeni bir döneme girdik, biz yine sahada olacağız. Üyelerimizi ziyaret edip tedbirlerden ödün vermemeleri konusunda uyaracağız. Sayın Valimiz de bu süreçte her an bizimleydi, bizlerle aynı alanda mücadele verdi. Elbirliğiyle birçok zorluğun üstesinden geldik, teşekkür ederiz” dedi.

“Elbirliği ve güç birliğiyle, yine hep beraber sahada olacağız”
Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, DTO’nun öncülük ettiği iş dünyasını pandemi sürecinde yanlarında görmenin yalnızca moral ve motivasyonlarını artırmakla kalmadığını işlerini de kolaylaştırdığını ve Denizli’nin bu süreci en az kayıpla atlatmaya çalıştığını vurguladı. Başkan Erdoğan ile ekibine, olumlu yaklaşımı ve ‘hayati derecede önemli’ addettiği katkılarından dolayı teşekkür etti. Vali Atik, “İlk geldiğim zaman, Denizli korona virüs ile mücadele konusunda çok çok iyi durumdaydı. Günlük rakamlar 10 civarındaydı. Ancak, yaz tatilinin gelmesi, düğün mevsiminin başlaması, tatile geliş gidişler sebebiyle tüm ülkede olduğu gibi Denizli’mizde de yüksek sayıları gördük. Çok zor günler yaşadık ve kendimi çok çaresiz hissettiğim zamanlar oldu. Fakat, bu zor günlerde, çok değerli Başkanımız Uğur Erdoğan beni telefonla arayarak ‘Sayın Valim, Denizli Ticaret Odası olarak sizlerin yanındayız. Ne yapmamız gerekiyorsa, sizinle birlikteyiz.’ dedi ve araç, gereç ile personel gibi tüm imkanları bize sundu. Bu girişimi, bizim mücadelemize can suyu oldu. Bugün Denizli’nin gelmiş olduğu kontrollü normalleşme döneminin adımlarını, biz ilk işte o zaman Uğur Erdoğan başkanımla birlikte attık. Ben birinci grupta yer almayı umut ediyordum fakat olmadı, orta riskli ikinci grupta yer aldık. Şimdi elbirliği ve güç birliğiyle, yine hep beraber sahada olacağız. Sizlerin sahada olması çok önemli. Biz artık bu yeni kontrollü normalleşme döneminde rehberlik ederek, vatandaşa yaşayabileceğimiz gelişmeleri ve süreci anlatacağız. 15 gün sonra da inşallah Denizli’mizi haritada mavi renkte görelim” diye konuştu.

1 Günde 500’e yakın iş yerini ziyaret ettiler
Katılımcılar, toplantının ardından, Başkan Erdoğan’dan bizzat teslim aldıkları pandemi torbalarıyla, Denizli Ticaret Odası üyelerini ziyaret etti. 500’e yakın işletmeyi tek tek dolaşıp, pandemi kurallarını hatırlattılar. Ayrıca, tedbirlerden ödün vermemelerini isteyip, işverenleri dinlediler; hayırlı işler dilediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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