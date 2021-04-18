Çanakkale Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu Denizli’ye getiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu Denizli’ye taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Mobil Müze Tır Projesi kapsamında 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.0018.00 arasında Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında, 20 Nisan 2021 Salı günü saat 10.00 18.00 arasında Çameli Hükümet Konağı önünde ziyarete açıklacak.

Konuyla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Kendinizi adeta Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmenizi, o ruhu yakalayabilmenizi, o günlere bir nebze olsun tanıklık etmenizi sağlamak amacıyla birebir canlandırılmaya çalışılmış olan bu proje, çeşitli unsurlar düşünülerek tasarlanmıştır. Bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği bu tır; dış ses, ambiyans ve tasarımıyla ebediyen yaşayacak Çanakkale ruhunun, Türkiye’nin dört bir yanına taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Mobil müze ziyareti sırasında ziyaretçilerimize ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak olup içeriye bir defada en fazla 10 kişi kabul edilerek sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacaktır. 06 yaş çocuklarımız ebeveynleri ile beraber müzeye kabul edilebilecektir. 1920 Nisan tarihlerinde şehrimize gelecek olan Çanakkale Mobil Müzesine tüm halkımız davetlidir” denildi.

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