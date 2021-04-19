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Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 74 trafik kazası meydana geldi

İHA

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 74 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 39’u maddi hasarlı, 34’ü yaralanmalı, 1’i ölümlü olmak üzere toplam 74 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 079 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 382 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 74 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 34’ünün yaralanmalı, 39’unun maddi hasarlı, 1’inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

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