Özel Denizli Cerrahi Hastanesi kapanmada tam kapasite hizmet verecek

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma döneminde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hizmete devam edecek.



Denizli'nin önemli sağlık kuruluşları arasında yer alan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik tam kapanma sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Çelik, "Tam kapanma sürecinde tam kapasite olarak hasta ve hasta yakınlarımıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Tüm hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık ve idari çalışanlarımız bu 17 günlük süreçte hastalarımızın sağlığı için özveriyle çalışmaya devam edecek. Özellikle kronik hastalığı bulunan takipli, ameliyat olması ya da ameliyat sonrası kontrol olması gereken hastalarımız tedavi olmayı ihmal etmemeli. İhmal edilen, ertelenen sağlık sorunları hepimizin bildiği gibi daha büyük sorunlarına neden olabiliyor. Hastalarımız randevu alarak kimlik kartları ve kendilerine gönderilen randevu mesajı ile hastanemize gelebilirler. Şehir dışından gelecek olan hastalarımız kendilerine göndereceğimiz izin belgesi ile yola çıkabilirler. Hastaneye ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan hastalarımız hastanemizin servis hizmetlerinden yaralanmak için çağrı merkezimize ulaşabilirler. Biz her zaman olduğu gibi bu zamanlarda da Özel Denizli Cerrahi Hastanesi olarak hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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