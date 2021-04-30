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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehrin 10 otobüs hattı ALES için çalışacak

İHA

Büyükşehrin 10 otobüs hattı ALES için çalışacak

2 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak ALES için Denizli Büyükşehir Belediyesinin ana arterlerde hizmet veren 10 otobüs hattı çalışacak. Otobüsler sınava gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ana arterlerde bulunan 10 otobüs hattı, 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için çalışacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin 110, 120, 130, 190, 210, 270, 300, 320, 340 ve 350 numaralı otobüsleri görevde olacak. Otobüsler ilk seferlerine sabah saat 07.00'da başlarken, son seferlerini ise saat 13.00'de yapacak. ALES'e girecekler sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek. Otobüs kullanacaklar otobüs saatlerinin detaylarına https://ulasim.denizli.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

Otobüsler 03 07 Mayıs tarihleri arası çalışacak
Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerin in önümüzdeki hafta içi de çalışacağı belirtildi. Belediye otobüsleri 03 07 Mayıs tarihleri arası da hizmette olacak. Vatandaşlar belirtilen tarihler arasında otobüs kalkış saatlerini ulaşım portalından (https://ulasim.denizli.bel.tr) öğrenebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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