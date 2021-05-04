Kale ağlarına takılan afacan kedinin yardımına itfaiye koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de bir stadın kale ağlarına takılan afacan kedinin imdadına itfaiye erleri koştu.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Şehir Stadından gelen kedi sesleri üzerine, bölgeye yönelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Afacan kedinin kale ağlarına dolanarak takıldığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye erinin kısa sürede müdahalesiyle afacan kedi takıldığı kale ağından kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.