25 zehir taciri gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.