İYİ Partili Aydın: Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına yönelik, "Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, bir dizi ziyaret ve açılış için Denizli'ye geldi. İlk olarak partisinin il binasını ziyaret etti. Daha sonra burada basın toplantısı düzenleyen Aydın, İYİ Parti olarak teşkilatlanma alanında önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti. Seçim için hazır beklediklerini ifade eden Aydın, "İYİ Parti olarak seferberlik halindeyiz. Askeriyede bir seferberlik tabiri vardır. 'Herkes postalları ile yatsın' şeklinde. Ona benzeyeceğiz. Adeta postallarımızla yatacağız. Sabah, akşam, gündüz gece demeden vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bacası tüten her yerde İYİ Parti teşkilatlanması ortaya çıkıyor. Bunda büyük bir emek ve mücadele var. Odalarda dedi kodu yaparak değil, alanlarda verilmiş bir mücadele var" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına yönelik soruya Aydın, "Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz; onun gününe çok var. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Bu konularda çok kolay anlaşılır. Bütün partilerle ilgili söylüyorum, arada bir sürtüşme çıkmaz. Bu zamanı geldiğinde halledilecek bir konudur. Sahada çalışanın hakkını Allah bir gün verir. Türkiye'yi kaosa düşürecek bir adımı İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız Akşener bütün programlarında söylüyor" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık ve beraberindekiler, toplantının sona ermesinin ardından ilçe binası açılışını yapmak üzere Serinhisar ilçesine geçti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-07-09 18:54:18



