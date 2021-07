En kaliteli karanfiller Denizli’de 12 ay boyunca üretilebilecek Denizli’den Avrupa karanfil ihracatı Karanfil yetiştiriciliğine başlayan üretici Mehmet Ali Çağdaş: “Geliri çok güzel ve satış sorunu yok”

Denizli’de örtü altı yetiştiriciliğine farklılık oluşturan üreticiler karanfil yetiştirerek tüm Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirmeye başladı. Sera içerisinde yetişen karanfillerde gelirin güzel olduğu, satışta pazar sorunun olmadığı belirtilirken, iklim açısından en kaliteli karanfiller Denizli’de üretilmeye başlandı.

Yetiştirilen ürün yelpazesinin oldukça geniş olduğu Denizli’de karanfil yetiştiriciliği hızla artarken üreticiler de satıştan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Denizli bölgesinde en kaliteli karanfilleri Acıpayam ve Çameli ilçelerinde kurulu seralarda üretilerek yurt dışına ihraç ediliyor. Tarım ve Orman ilçe müdürleri üretimleri yerinde kontrol ederek, incelemelerde bulunarak çiftçileri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette üretim ile ilgili bilgiler verildi.

Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Oymak, alternatif ürün olarak karanfil yetiştiriciliğine başlayan üretici Kadir Hüseyin Okyay’ın seracılıkta ilk yılında domates, ikinci yılında biber, bu yıl ise karanfil yetiştiriciliğine başladığını belirterek incelemelerde bulundu. Karanfil üreticisi Kadir Hüseyin Okyay, “Darıveren Mahallesi'nde sera işletiyorum. Karanfil alternatif ürün aramayı takip ederim. Domates, biber yaptım, alternatif bizim bölgemizde ne üretebiliriz, neye daha yakın bitki çeşidi yapabiliriz onu araştırdık. Bu ürünü ilk önce Gölhisar’da geçen sene deneme yaptılar bayağı başarı bir ürün oldu. Karanfilin hem alıcısı sabit hem de fiyat garantisi var. Ürettiğim ürünün pazarlama sıkıntısı hiç yok. Yurt dışına Hollanda’ya gönderiyoruz ve kademeli olarak üretilen bir karanfil Haziran 10’da kesime başlıyoruz, Kasım 15’e kadar devam eden bir üründür. Ticari olarak bayağı kazançlı bir ürün olacağına inandığımız bir sektör, bu bölge olarak iklim açısından ve hava şartlarıyla çok uyumlu bir şekilde buraya adapte oldu. Kış döneminde Antalya’da yetiştirilen karanfil, yayla döneminde bizim bölgede de başladı. Bu da tüm yıl 12 ay ülkemizde karanfil üretimi başlamış oldu. O açık kapatılmış oldu” dedi.



“Hollanda’dan da tüm Avrupa ülkelerine dağıtım yapılıyor”

Denizli’de üretilen karanfillerin tüm Avrupa ülkelerine dağıtılmaya başlandığını anlatan üretici Okyay, “İlk etapta biraz zorlandık ama Antalya’da ki bize getiren firma oradan yetişmiş elemanlar getirdi ve gösterdi. Birebir tatbik ederek kısa sürede bu zorluğu aştık. Ekibimiz zaten başarılı verdiğini hemen alıyor, çok iyi yetişmiş elemanlarımız var. O yüzden çok sıkıntı yaşamadık. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Ürettiğimiz ürünün pazar sıkıntısı yok, şu anda bizim 2021 yılı karanfil ile ilgili yaptığımız sözleşmede yılı doldurarak 2022 yılında anlaşmalarını yapıyor. Ne üretirsek hepsi de satılıyor. Hollanda’ya gidiyor. Hollanda’dan da tüm Avrupa ülkelerine dağıtım yapılıyor. Güzel bir ürün yetiştirmesi çok zor değil, mücadelesi domates, bibere göre daha kolay sadece 2 çeşit hastalığımız var. Birincisi kırmızı örümcek onlarda zaten düzgün ilaçlama yaptıktan sonra sıkıntı yok. Sadece biraz işçi sıkıntısı var. Oda işçileri yetiştiriyoruz yani kalifiye işçi olarak. Bizim köyde de bu işe eli yatkın insanlarımız çok tahminim en kısa zamanda bu bölgelerde çoğalacağını inanıyorum. Çünkü iklim olarak çok iyi bir bitki, bizim bölgeye çok iyi adapte olmuş bir bitki ve üretmek güzel, ürettiğimiz zaman devletimize bir katkı sağlıyoruz. Karanfil üretiminde yurt dışına gittiği için ihracat oluyor. Cari açığı kapattığımız olduysa bizim faydamıza çok memnun oluyoruz. Devletimizin her zaman arkasındayız, il, ilçe tarım müdürlüğümüze ve bakanlığımız her türlü desteği bizden esirgemiyorlar. Ne zaman başımız sıkışsa bizim müdürümüz bir telefon kadar yakın herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



“Müdürlüğümüzden koordineli bir şekilde çiftçimize destek vermekteyiz”

Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş İvgin, “Denizli’mizin 1300 rakımlı Çameli ilçesindeyiz. Tarım Müdürlüğü olarak ekime devam etmekteyiz. İlçemizde ceviz, fasulye, alabalık üretimi yapılarak ilçemiz gelişmekte. Örnek çiftçilerimizden Muhsin Çağdaş’ın serasındayız. Kendisi 10 kadar önce yayla seracılığı konusunda ilçemizde önder bir kişiydi. Çiçek serasında da önemli bir adım attı ve çalışmalarına devam etmekte. Bizde tarım teşkilatı olarak kendilerine her türlü teknik desteği sağlamaktayız. Kendimizin yetişemediği durumda il müdürlüğümüzden koordineli bir şekilde çiftçimize destek vermekteyiz” ifadelerini kullandı.



“Kazancımız anlaşmalı ve fiyatın azalma, yükselme durumu yok”

Örtü altı üreticiliği yapan Muhsin Çağdaş, “2014 yılından beri domates işi yapıyordum. Kar amacı iyi olduğundan kesme çiçek üretmeyi düşündük. Hassas bir bitki ve ince işçilik istiyor. Eksi 15 dereceye dayanıklı ve bunun kırmızı örümcek tehlikesi var. 8 Şubat gibi dikilen 25 Haziran gibi kesilmeye başlanıyor. Gübrelemeyi dikkatli yapmamız lazım. 1 dekara 33 bin tane karanfil diktik. 1 kökten 6 ile 7 tane hesabı var, tanesi 40 kuruş. 1 dönümden 200 bin adet çiçek kesmeyi düşünüyorum. Toplamda 800 bin tane keseceğiz. Çiçekleri Antalya aracılığıyla Hollanda’ya gönderiyoruz. Kazancımız anlaşmalı ve fiyatın azalma, yükselme durumu yok” dedi.



“Geliri çok güzel ve satış sorunu yok”

Karanfil yetiştiriciliğine başlayan üretici Mehmet Ali Çağdaş, “Bu işe bu sene başlamaya karar verdik. Normalde yine domates ekecektik. Yaptık öğrendik ve yapabileceğimizden ilk başta şüphe ettik. Sonrasında diktik burada ve baktık ki yapabileceğiz. Ama bu iş zahmetli. Bir çocuğa baktığın gibi bakman lazım. Geliri çok güzel ve satış sorunu yok. Senenin başında sözleşmelerimizi yaptık ve sene sonuna kadar geçerlidir. Şu anda 14, 15 kişinin içinde birinci olduğumuzu söylüyorlar” şeklinde konuştu.



“Üretim güzel gidiyor, çiftçilerimizde memnun”

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Güler Çimen, “Üreticilerimizin anlattığı gibi Denizli ilinde Acıpayam ve Çameli ilçemizde bu yıl karanfil yetiştiriciliği başladı örtü altında, bu zamana kadar hep domates yetiştiriliyordu. Bazı alanlarda biber, hıyar üretimi vardı. Üreticilerimizin bu karanfil denemesine sözleşmeli üretimi teklif eden firmalar sebep oldu. Bunlar açtı işin önünü, şu anda üretim güzel gidiyor. Çiftçilerimizde memnun girdileri temin ediyorlar, pazarlama problemleri yok. Alıcı firma ürünlerini teslim alıyor. Gelecekte örtü altında Denizli’de alternatif bir ürün olacağı kanısındayız” diye konuştu.

