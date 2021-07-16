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On binler bir kez daha aynı meydanda buluştu Başkan Osman Zolan; “Cumhuriyetimiz, vatanımız, bayrağımız ilelebet payidar olacaktır"

İHA

On binler bir kez daha aynı meydanda buluştu Başkan Osman Zolan; “Cumhuriyetimiz, vatanımız, bayrağımız ilelebet payidar olacaktır"

Denizlililer 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde 5 yıl önce olduğu gibi yine meydanlara akın ederek aynı ruh ve heyecanla bir araya geldi. Tüm kardeşlerimiz imanıyla, inancıyla, vatan sevgisi ile bayrak aşkıyla kıyama kalktı sözleriyle destansı geceyi anlatan Başkan Osman Zolan, "Cumhuriyetimiz, vatanımız, bayrağımız ilelebet payidar olacaktır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde yine meydanlara akın eden on binlerce Denizlili, kahraman Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile başlayan programda, kahramanlık türküleri ile mehteran gösterisi sunuldu. 15 Temmuz'da şehit düşen kahramanlar için Kuran'ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti Hatıra Defteri'ne duygularını yazdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduğu programda dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşma canlı olarak yayınlandı. "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır" sloganıyla 15 Temmuz Sancak Koşusu’nda dereceye giren 25 sporcuya Vali Atik ve Başkan Zolan onur belgelerini takdim etti.

70'den 70'e herkes kenetlendi
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türk Milletinin 15 Temmuz 2016’da kahramanlık destanı yazdığını söyledi. Örki, “Müthiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Yeri ve zamanı geldiğinde; 7’den 70’e herkes kenetlenir, meydanlara çıkar, gerekirse canımızı seve seve veririz, şehitlerimizin kanı ile sulanmış bayrağımızı asla yere düşürmeyiz” dedi.

Başkan Zolan: “Tüm Türkiye kıyama kalktı”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, 5 yıl önce olduğu gibi aynı ruhla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda toplanan hemşehrilerine teşekkür etti. 15 Temmuz 2016 gecesini hatırlatan Başkan Osman Zolan, “Hain darbe girişimi, ülkemizi paramparça etme girişimi, bayrağımızı indirme, ecdadımızı unutturma girişiminin başladığı anda şükürler olsun ki sizler, hemşehrilerimiz, 81 ilde tüm kardeşlerimiz, imanıyla, inancıyla, vatan sevgisi ile bayrak aşkıyla kıyama kalktı, geçit vermediniz. Bugün bayrağımızın dalgalanması sizlerin sayesinde oldu. Onun için ben en başta sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer bugün 15 Temmuz destanından bahsedebiliyorsak bugün dimdik ayakta isek, sizlerin dirayetiyle ve kendi iradenizle, millet iradesine, vatanımıza sahip çıkmanıza bağlıdır " dedi.

“Su uyur, düşman uyumaz”
100 yıl önce Türkiye’yi parçalamak isteyenlerin, 15 Temmuz 2016’da da farklı bir senaryo ile aynı amaca yönelik hamleler yaptığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: “İşte 100 yıl önce nasıl Anadolumuz dört bir tarafından yedi cephede işgal edildi. O gün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz ve silah arkadaşları Türk milletiyle beraber kurtuluş mücadelesi verdiyse, 100 yıl sonra 15 Temmuz'da içimizdeki hainleri maşa olarak kullanan dış güçler maalesef milletimizin parasıyla alınan silahlarının namlularını milletimize, sivillere gözünü kırpmadan çevirdi. Su uyur, düşman uyumaz” ifadelerini kullandı.

Vali Atik: “Denizli’nin genlerinde var”
Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, 15 Mayıs 1919’da Denizli'de yaşanan milli mücadele ruhuna atıfta bulunarak, "Müftü Ahmet Hulusi Efendi, ’İşgal altında müminlerin silahlanması ve düşmana karşı koyması dini bir vecibedir’ diyerek Denizli halkını işgale karşı birlik beraberlik içerisinde topyekûn bir hale getirdi. O gelenekle Denizlili hemşehrilerim 15 Temmuz 2016 günü de aynı duyarlılık ve anlayışı gösterdi. Vatanına, milletine göz diken, toprağını parçalamak isteyen, bizden gibi görünüp ama bizim gibi olmayan, kafasını kiraya vermiş, beynini satmış, dini kisve altında vatandaşımızı kandırmış teröristlere karşı Denizli’den haykırdı. Allah razı olsun, vatanınıza, milletinize sahip çıktığınız için size sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Denizli, 1919’da göstermiş olduğu kahramanlık mücadelesini 5 yıl önce de gösterdi. Bu Denizli’nin genlerinde var” diye konuştu.

00.13'te salalar okundu
Duaların okunup şehitlerin şükranla anıldığı gece 5 yıl önceki gibi saat 00.13’de camilerden salalar okundu. Gece geç saatlere kadar 7’den 70’e binlerce Denizlili 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bir kez daha demokrasi nöbeti tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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