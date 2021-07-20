Denizli'de bayram namazı tedbirlerle kılındı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilere akın etti. Sosyal mesafe, maske kuralına uyan vatandaşlar cami içerisi ve bahçesinde saf tutarak yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Şehrin merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii'nde İl Müftüsü Mehmet Aşık, bayram hutbesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde uyarı yaptı.

Namaz sonrası Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan vatandaşlarla bayramlaştı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-07-20 08:05:22



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