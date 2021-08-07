Denizlispor'da Başkan Uz net konuştu

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"Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takviyelere başlayacağız"Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, en kısa sürede transfer yasağını kaldırarak kadroyu güçlendireceklerini söyledi. Denizlispor Başkanı Uz, göreve gelir gelmez yönetim olarak çalışmalara başladıklarını belirtti. İlk olarak transfer tahtasını açmak istediklerini dile getiren Uz, kulübün transfer yasağını kaldırmak için yaklaşık 15 milyon lira ödeme yapacaklarını kaydetti. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takıma takviyelere başlayacaklarını dile getiren Başkan Mehmet Uz, "Teknik direktör için de girişimlerimiz sürüyor. Görüştüğümüz bazı isimler var. Amacımız takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri kadroya dahil etmek" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-07 10:39:05



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