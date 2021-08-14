Çileli yollar Büyükşehir ile tarihe karışıyor 12 kilometrelik toprak yol asfaltlandı

Denizlililerin daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için yol düzenleme çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çal ilçesinin Dağmarmara Mahallesi ile Sazak Mahallesi'ni birbirine bağlayan 12 kilometrelik toprak yolu asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Denizli'nin birçok noktasında gerçekleştirdiği yol çalışmaları ile vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında planladığı toplamda 450 kilometreyi kapsayan asfalt çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Çal ilçe sınırları içerisinde bulunan Dağmarmara Mahallesi ile Sazak Mahallesi'ni birbirine bağlayan toprak yola el attı. İki mahalleyi birbirine bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki yol 8 metre standart genişliğe ulaştırılırken, güzergahtaki asfaltlama çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Karayolları standartlarına uygun olarak yapılan yolun asfaltlama işlemi sırasında 2 bin 600 ton agrega, 154 ton astar, 125 ton bitüm kullanıldı. Toprak olduğu için uzun süredir kullanışsız olan yol, asfaltlamanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

"Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, asfaltlama çalışmalarının kentin dört bir tarafında yoğun bir şekilde sürdüğüne dikkati çekti. İhtiyaç duyulan bölgelerdeki çalışmaların birer birer tamamlanıp hizmete alındığını anlatan Başkan Zolan, "Milletimize hizmet etme yolunda gece gündüz demeden gayret etmeye devam ediyoruz. Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın derdine derman olup mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak. Bunun için geleceğe eser bırakmaya, ihtiyaçları gidermeye devam ediyoruz. DağmarmaraSazak yolumuz hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin" dedi.

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