Paşayev; “Eğitim sistemi ve ebeveyn tutumları çocuğun başarısında doğrudan etkili”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paşayev; “Eğitim sistemi ve ebeveyn tutumları çocuğun başarısında doğrudan etkili”

İHA

Paşayev; “Eğitim sistemi ve ebeveyn tutumları çocuğun başarısında doğrudan etkili”

Kişisel Gelişim Uzmanı Kamil Vüsal Paşayev, eğitim sistemi ve ebeveyn tutumlarının çocukların başarısı üzerindeki etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

Uzman Kamil Vüsal Paşayev, eğitim sistemi, ebeveyn tutumları ve çocukların başarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çocuğun başarılı olmasında bizzat eğitim sisteminin ve ebeveynin rolü olduğuna dikkat çeken Paşayev, çocuklara öncelikle aileye ve topluma karşı sevgi, saygı, merhamet ve empati gibi duyguların öğretilmesinin gerektiğinin altını çizdi. Paşayev, “Bireysel seans ve toplu seminerlerde, eğitimdeki başarı kalitemizi, ebeveyn çocuk, öğretmen ebeveyn ve öğretmen çocuk ilişkisini, kültürel ve ahlaki gelişimimizi, bir sorun karşısındaki toplumsal tavırlarımızı ve hedeflerimize yönelik azim, tutku ve istikrarımızın boyutunu defalarca gözlemleme fırsatım oldu. Maalesef ezbere ve puana dayalı eğitim sistemimizle yıllardır bir arpa boyu yol alamadık. Öncelikle ne istediğimize karar vermeliyiz. Başarılı olmayı istiyoruz diyelim. Peki başarılı olmanın ölçütü nedir? Sınavdan 100 almak mı? Lüks bir arabaya, deniz kenarında bir villaya sahip olmak mı? Yüksek bir mevkie gelmek mi? Her birey çocukluk evresinden geçer. Bu evrede bireyin bütün yaşamsal ve karakteriksel kişiliği filizlenmeye başlar, büyür, gelişir ve biçimlenir. O zaman sorunun kaynağını çocukluk hatta bebeklik evresine kadar götürebilir ve sorunun özünü eğitim ve ebeveyn tutumlarımızla bizzat ilişkilendirebiliriz. Çünkü eğitim evde, öğretim okulda başlar. Bir çocuğun başarılı olması bu iki kaynağa bağlıdır” dedi.

Başarının gerçek anlamda ne olduğu hakkında uyarılarda bulunan Paşayev, “Sözlükteki anlamı bir şeyin üstesinden gelme olan başarı bana göre; ahlak, görgü, kültür, sevgi ve empati gibi manevi değerlerle donanmış, ailesine ve topluma faydalı bir bireyin eriştiği bir makamdır. Çoğunuzun içindeki sesi duyabiliyorum; eğitimsiz başarı olur mu hiç? Haklısınız, olmaz. Ama yukarıdaki özelliklere sahip biri zaten eğitimde de başarılı olacaktır. Farkında olmadan robot, şımartılmış ve hiçbir şeyle tatmin olmayan bir kuşak yetiştiriyoruz. Z kuşağı; bunların sorumlusu bizleriz; ebeveynler ve eğitim sistemi. Gelişmiş toplumlarda 10 yaşına gelene kadar okullarda aileye, vatana ve insana karşı saygı, sevgi aşılanmış oluyor. Çocuğun kendini tanımasına, özgüveninin oluşmasına, yapabilirlik kapasitesinin farkına varmasına zemin oluşturuluyor. Az gelişmiş toplumlarda ise okulun ilk haftalarından itibaren çocuklara sayfalarca ödev veriliyor, pedagojik yönden yanlış olan yasaklamalar, cezalandırmalar vs. uygulanıp rekabet gibi korkunç ama çok korkunç ortamların oluşmasına zemin hazırlanıyor. Bizler hep işin akademik boyutunu düşünüyoruz. Bu çocukların ruh hali ne olacak, kişilikleri nasıl etkilenecek diye düşünmüyoruz. Sorun olunca da hatalarımızdan hep başkalarını sorumlu tutuyoruz. Ebeveynlerimizin şunu unutmaması lazım; çocuklar edindikleri bütün olumlu ve olumsuz davranışları taklit etme yoluyla anne ve babadan alır. Sorun varsa kaynağı sizsiniz. Öğretmenlik ise tahtada 40 dakika ders anlatmak sayılmamalı. Öğretmen, çocuğa ilham kaynağı olmalı, düşlerine hayallerine ışık tutmalı, imkânsızlığı lügatinden silmeli çocukların” diye konuştu.

Sınav sistemine değinen Paşayev, “Çocukları aynı koşullar altında ve aynı akademik düzeyde sınava tabi tutarsak çocuklarda akademik ve mental öz yetersizlik ve özgüven sorununa neden olmuş oluruz. Eğitim sisteminde acilen geliştirici, yenilikçi ve milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi çocuklarımıza kazandıracak yeni bir sisteme geçmemiz şarttır” ifadelerini kullandı.

Kişisel Gelişim Uzamanı Paşayev, ebeveynlere ise şu tavsiyelerde bulundu:
“Çocuklarınızla ilişkilerinizde asla ebeveyn kimliğinden çıkmayın. Çocuklarınıza bol bol yaşına uygun sorumluluklar verin, hayır kelimesini duymayı ve kabullenmeyi öğretin, çocuklarınızın artı yönlerini keşfedin ve geliştirmelerini sağlayın, yasaklardan, cezalardan ve hak edilmemiş ödüllendirmelerden kaçının. Çünkü yasaklanan her şey insanoğluna cazip gelir. Cezalar insanı hırçın ve saldırgan tutum sergilemeye sürükler. Ödüller ise çıkarcı bir kişilik oluşturur. Çocuklarınızı sık sık uyarmayın. Hatta mümkün olduğunca uyarmaktan kaçının. Çünkü uyarı bireyi sorumluluklarına karşı duyarsızlaştırır. Kıyaslamalardan uzak durun. Çünkü kıyaslanmak bir bireyin kendini değersiz ve becerisiz hissetmesine yol açar, özgüven sorununa neden olur”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü
Otomobildeki uyuşturucuyu 'İsko' buldu; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobildeki uyuşturucuyu 'İsko' buldu; 2 tutuklama
Enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı
YEREL HABERLER Enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı
FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı
Bagaj halısının altından 700 bin liralık uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Bagaj halısının altından 700 bin liralık uyuşturucu ...
Sahte kargo aracında litrelerce kaçak akaryakıt bulundu
YEREL HABERLER Sahte kargo aracında litrelerce kaçak akaryakıt ...
Yılın en renkli festivali başladı Ustalar performanslarını Denizlililer için sergiliyor
YEREL HABERLER Yılın en renkli festivali başladı Ustalar ...
Bin liralık sahte para ile yakalandı
YEREL HABERLER Bin liralık sahte para ile yakalandı
Kadın çantasına gizlenmiş 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kadın çantasına gizlenmiş 1,5 kilo uyuşturucu ele ...
İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza
YEREL HABERLER İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza
Denizli'de 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de 718 farklı asayiş olayında 532 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 718 farklı asayiş olayında 532 şüpheli ...
Denizli'de sendika başkanlarından öğretmene şiddet tepkisi
YEREL HABERLER Denizli'de sendika başkanlarından öğretmene şiddet ...
Buray, Avusturalyalı dostunu Çal’da buldu
YEREL HABERLER Buray, Avusturalyalı dostunu Çal’da buldu
Pamukkale’de ilk yardımın püf noktaları anlatıldı
YEREL HABERLER Pamukkale’de ilk yardımın püf noktaları anlatıldı
Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı Sanatçı Ayşe Dinçer, zayıflık ve güzelliğini elma sirkesine borçlu olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı Sanatçı ...
Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek
YEREL HABERLER Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek
Denizli’de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyonun adı Gemiş oldu
YEREL HABERLER Denizli’de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında ...
Büyükşehir Ahilik geleneğini yaşatıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Ahilik geleneğini yaşatıyor
Denizlispor maçının hakemi açıklandı
YEREL HABERLER Denizlispor maçının hakemi açıklandı
Haluk Levent konserine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden sağlık desteği
YEREL HABERLER Haluk Levent konserine Özel Denizli Cerrahi ...
Denizlispor U19 takımı, hazırlık maçında Efeler09 SFK’ya 4-3 yenildi
YEREL HABERLER Denizlispor U19 takımı, hazırlık maçında Efeler09 ...
'Yaşayan İnsan Hazinesi'nin mütevazı hayatı
YEREL HABERLER 'Yaşayan İnsan Hazinesi'nin mütevazı hayatı
Horozun gençleri taş gibi Taş, “Amacımız alt yapıdan üste futbolcu çıkarmak”
YEREL HABERLER Horozun gençleri taş gibi Taş, “Amacımız alt yapıdan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.