Denizli’de 16 bin litre karışımlı akaryakıt yakalandı

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de karışımlı akaryakıt yükleyen araçları takibe alarak operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 bin 840 litre kaçak karışımlı akaryakıt yakaladı.

Denizli’de akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Durdurularak kontrol edilen araçlarda fiber bulunan 2 kişi gözaltına alınırken toplamda 16 bin 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.