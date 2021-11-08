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Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ´nin Sarayköy ilçesinde, seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönen TIR´ın kasasına arkadan çarptı. Sol yan üst bölgesi kağıt gibi yırtılan otomobil yaklaşık 200 metre hareket etmeye devam ettikten sonra park halindeki bir başka otomobile çarparak durdu. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kazadan sonra TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan Yaşar Kocaman (58) yönetimindeki 20 F 2339 plakalı otomobil, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında kavşaktan dönmeye çalışan plakası belirlenemeyen bir TIR´ın kasasına arkadan çaptı. Kazanın etkisiyle otomobilin sol yan bölümü parçalanırken, sürücü Yaşar Kocaman, o sırada başına aldığı ağır darbe nedeniyle yaralandı. Otomobil ise yaklaşık 200 metre gittikten sonra park halindeki 20 SC 551 plakalı otomobile çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Kocaman´ın öldüğünü belirledi. Yaralanan Kocaman´ın eşi Ayşe Kocaman (56) ile park halindeki otomobilde bulunan Dilek Eroğlu (33) ve kızı Ahsen Eroğlu (12) ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarayköy Jandarma Komutanlığı´nın Olay Yeri İnceleme ekibi, kazanın meydana geldiği kavşakta ve otomobilde inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden sürücü Yaşar Kocaman´ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alınan ve sağlık durumu ağır olmayan sürücü Yaşar Kocaman´ın eşi Ayşe Kocaman´ın ilk ifadesinde, eşinin TIR'ın kasasına arkadan çarptığı sırada başından ağır yaralandığını, hareket etmeye devam eden otomobilin direksiyonunu kendisi tutarak ilerlediğini ve park halindeki otomobile çarparak durduklarını söylediği öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma sürürken, Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan TIR'ın plakasını tespit etmeye çalışıyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-11-08 00:58:38

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