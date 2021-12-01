Yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtıldı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje kapsamında 3 ilçedeki üreticiye Ekim ayında yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtımını gerçekleştirildi.



Denizli’de bitkisel üretimi artırmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Bakanlık tarafından finans edilen "Denizli İlinde Su Kısıtlaması Yapılacak İlçelerde Sertifikalı Hububat Tohumluğu Kullanarak Münavebe Uygulama Projesi’’ kapsamında Çal, Baklan ve Çivril İlçelerinde üreticilere ekim ayında yüzde 50 hibeli olarak 100 ton makarnalık buğday tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Bakanlıkça aynı projeye ilave olarak Kasım ayında 52 ton buğday tohumluğunun daha tahsis edilmesi ile projeye katılan 484 üreticiye toplamda 152 ton tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 7 bin 500 dekarlık alanda sertifikalı makarnalık buğday üretimi desteklenmişti. Bu proje ile 20212022 yılında su kısıtlaması yapılan bölgede tahıl üretiminin ve kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra uzun yıllar ayçiçeği üretiminde büyük ekonomik kayıplara neden olan canavar otu ile bulaşık toprakların hububat ile münavebe edilmesi planlandı. Protein kalitesi yüksek olan çeşitlerin bölgede yaygın üretimi ile pazarlanmasına da olumlu yansıyacağı hedefleniyor.

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