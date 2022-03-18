Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT, şüphelileri 15 dakikada yakaladı Arsız hırsızlar bıçak fabrikasına 2 kamyonetle gelip tüm malzemeleri yükleyip gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT, şüphelileri 15 dakikada yakaladı Arsız hırsızlar bıçak fabrikasına 2 kamyonetle gelip tüm malzemeleri yükleyip gitti

İHA

Hırsızların korkulu rüyası olan JASAT, şüphelileri 15 dakikada yakaladı Arsız hırsızlar bıçak fabrikasına 2 kamyonetle gelip tüm malzemeleri yükleyip gitti

Denizli’nin Honaz ve Serinhisar ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışan ve daha önceden de farklı ilçelerde aynı suçtan çok kez gözaltına alınan azılı hırsızlık şebekesi, JASAT tarafından 15 dakika içerisinde yakalandı. Bir bıçak fabrikasına 2 kamyonetle gelerek tüm malzemeleri yükleyip giden şebekenin rahatlığı pes dedirtti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık şebekelerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Son olarak Honaz ve Serinhisar ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran JASAT, daha önceden Honaz, Tavas, Çivril ve Buldan’a meydana gelen hırsızlık olaylarında yakalanıp serbest kalan ve hakkında ‘yağma’ suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğan Ç’yi (30) takibe aldı. JASAT koordinesinde Honaz ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda iki arkadaşı ile eve girip hırsızlık yapan Erdoğan Ç’yi 15 dakika yakaladı.

Gözaltına alınıp karakola götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Erdoğan Ç’nin 25, 29 yağındaki R.C’nin 1, 38 yaşındaki S.C’nin ise 18 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldığı malzemeler, jandarma tarafından sahibine geri teslim edildi. Mağdur vatandaşın hırsızlık olayından bilgisinin olmadığını, evinin soyulduğunu jandarmadan öğrendiği anlaşıldı.

Fabrikaya 2 kamyonet ile geldiler
Serinhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir bıçak fabrikasında meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak için de kapsamlı bir çalışma yapan JASAT, 2 kamyonetle geldikleri fabrikadaki tüm malzemeleri yükleyip götüren 6 şüpheliyi, 2 aylık takip sonucunda eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Gözaltına alınan M.E. (54), Ş.Ç. (57), M.E. (27), Ü.T. (45), Ö.Y. (38) ve O.C.T. (21) isimli şüpheliler sorgulanmak üzere Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Yapılan sorguda Ü.T’nin 3 ve Ö.Y’nin ise 22 ayrı suç kayıtlarını olduğu ortaya çıktı.

JASAT koordinesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 9 şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çameli’nde 1 kan 2 fidan projesi
YEREL HABERLER Çameli’nde 1 kan 2 fidan projesi
Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci: “Ana muhalefet partisinin yönetimindekilerin iktidara gelme derdi yok"
YEREL HABERLER Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci: “Ana muhalefet ...
2. kattan zemine düşen çocuk yaralandı Okuldan dönerken olayı haber alan annenin gözyaşları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER 2. kattan zemine düşen çocuk yaralandı Okuldan ...
Denizlili iş adamı ahşaptan yaptığı 160 kuş yuvasını belediyeye bağışladı
YEREL HABERLER Denizlili iş adamı ahşaptan yaptığı 160 kuş yuvasını ...
Okullar arası başarı ve imkan farklılıkları, ortadan kalkıyor ‘Temel eğitimde 10 Bin Okul’ projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Okullar arası başarı ve imkan farklılıkları, ortadan ...
Öğretmen Okullarının Kuruluşunun paneli düzenlendi Öğretmen okullarının tarihi ve öğretmenlik mesleği konuşuldu
YEREL HABERLER Öğretmen Okullarının Kuruluşunun paneli ...
13 ülkeden uzmanlar caretta carettalar için toplandı
YEREL HABERLER 13 ülkeden uzmanlar caretta carettalar için toplandı
MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten Çanakkale Zaferi ...
Protez bacağıyla hayata tutunan gence medikal firmasından haciz Trafik kazasında sağ bacağını kaybeden gencin protez bacağına haciz geldi
YEREL HABERLER Protez bacağıyla hayata tutunan gence medikal ...
Zafer kutlanacak, kahramanlar anılacak
YEREL HABERLER Zafer kutlanacak, kahramanlar anılacak
Doç. Dr. Atalay, Merkezefendili kadınları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Atalay, Merkezefendili kadınları ...
Sigarayla mücadele hizmetlerinin bilinirliği artırılıyor
YEREL HABERLER Sigarayla mücadele hizmetlerinin bilinirliği ...
Kış Bayramında çocuklar ısındı
YEREL HABERLER Kış Bayramında çocuklar ısındı
Denizlispor'da Mesut Bakkal rotayı çizdi
YEREL HABERLER Denizlispor'da Mesut Bakkal rotayı çizdi
Denizlili gazilere ‘Devlet Övünç Madalyaları’ verildi
YEREL HABERLER Denizlili gazilere ‘Devlet Övünç Madalyaları’ verildi
Genç Horozlar, MKE Ankaragücü’nü elinden kaçırdı
YEREL HABERLER Genç Horozlar, MKE Ankaragücü’nü elinden kaçırdı
Tıp koşusunda dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Tıp koşusunda dereceye girenler ödüllendirildi
MHP'li Kılıç: MHP, yeni seçim yasasıyla 2023 seçimlerinden çok daha güçlü çıkacak
YEREL HABERLER MHP'li Kılıç: MHP, yeni seçim yasasıyla 2023 ...
Kar yağışından etkilenen çiftçilere yem desteği sağlandı
YEREL HABERLER Kar yağışından etkilenen çiftçilere yem desteği ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli’de gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Denizli’de gündemi ...
FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi ...
Cezaevinden izinli çıktı, inşatta ölü bulundu
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, inşatta ölü bulundu
Denizlili sanayici ve iş adamlarından demiryolu ile limanlara doğrudan bağlantı talebi
YEREL HABERLER Denizlili sanayici ve iş adamlarından demiryolu ile ...
İlk defa 81 ilde aynı anda farklı oyunlar sergilenecek Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tiyatrocularla bir araya geldi
YEREL HABERLER İlk defa 81 ilde aynı anda farklı oyunlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.