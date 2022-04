Çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle 10 bin dekardan 36 milyonluk gelir sağlanacak Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği sağlayan Başkan Zolan: “Her zaman çiftçimizin yanındayız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı ilçedeki 10 bin dekar alanda ayçiçeği üretim yapacak çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyor. Proje ile üreticilerin 36 milyon TL’lik gelir elde etmesi bekleniyor. Çiftçileri yalnız bırakmayarak tohum dağıtım törenine katılan Başkan Zolan, “Her zaman çiftçimizin yanındayız” dedi.



Denizli’de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla çiftçileri desteklemeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğinde başlatılan proje ile Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçesindeki 10 bin dekar alanda üretim yapacak yaklaşık 300 üreticiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi. Proje ile 3 bin ton rekolte hedeflenirken, üretimden ise 36 milyon liralık gelir bekleniyor.



Baklan'da düzenlenen yağlık ayçiçeği tohum dağıtım törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti Baklan İlçe Başkanı Mehmet Emin Giral, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, çiftçiler ve davetliler katıldı.



36 milyon TL gelir bekleniyor

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Erkaya törende yaptığı konuşmada Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 10 bin dekar alanda yağ yapımında kullanılacak ayçiçek ekiminin yapılacağını belirterek, “Bu üretimden 3 bin ton rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz de bu üretimden 36 milyon lira gelir elde edecek. Projemizin hayata geçmesinde bizlere destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum” dedi. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de Baklan Ovası’nın çok zengin topraklara sahip olduğunu kaydetti. Başkan Osman Zolan’ın kendilerine her zaman destek olduğunu belirten Gülsever, “Osman Başkanımıza ne zaman gitsek bizi hep önceliği olarak değerlendirdi ve destek oldu. Baklan Sol Sahil Sulama Projesi’nin öncelikli olması için verdiği destek bütün çiftçilerimize can suyu oldu. Ayçiçek yağı projesi ile hem Baklan, hem de Denizli bu işin öncülüğünü yapacak. Bu işi sahiplendiğiniz ve bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Yağlık ayçiçeği talebi çok fazla”

Başkan Zolan ise Denizli’nin 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından merkez dahil 19 ilçenin sorunlarına çözüm yolunda çok önemli adımlar attıklarını anlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere verdiği destekleri tek tek sayan Başkan Zolan, “Göreve geldiğimizde yollar, altyapı, üstyapı, spor alanları, parklar gibi sayısız hizmet yaptık ama Büyükşehir olmamızla beraber tarımsal destekleme imkânlarına da sahip olduk. Bununla birlikte ise her zaman çiftçilerimizin yanında olduk” dedi.

Küresel ısınmaya dikkat çekerek çiftçilerin ekeceği ürünleri belirlerken dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, “Sadece Denizli’de değil, ülkemiz ve dünyada artık iklimler değişiyor. Yağış dengeleri bozulmuş durumda ve dünya ısınıyor. Onun için suyu dikkatli kullanmak gerekiyor ve bu yağlık ayçiçeği su kullanılmadığı takdirde bile yetişebilen bir ürün. Şu anda yağlık ayçiçeği talebi çok fazla, ülkemizin bu ihtiyacına inşallah bir nebzede biz katkı verebiliriz. Çiftçilerimize destek olmak için birçok proje yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin, çiftçimizin her zaman yanında olmaya gayret ettik. Allah yolumuzu açık etsin. Üreticilerimize daha fazla destek vermeye hep birlikte devam edeceğiz. İnşallah hem ülkemiz hem şehrimiz, hem Baklanımız, hem diğer ilçelerimiz, hem de çiftçimiz bu işten karlı çıkacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Baklan ilçesinde üretim yapacak çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumları teslim edildi.

