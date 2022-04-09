Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı öldü, 1 kişi yaralı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, cipe çarpıp, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Fırlayış (38) yaralanırken, yola fırlayan yurt müdürü Şükrü Aktaş (29) ile yurt aşçısı Adem Songüner (35) ise yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Tavas ilçesi Teke Mahallesi girişinde meydana geldi. Bekir Fırlayış'ın kullandığı 20 EF 9257 plakalı hafif ticari araç, aynı yöndeki Muhammet Çatan yönetimindeki 20 HH 555 plakalı cipe yandan çarptı. Kontrolden çıkan ticari araç, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ters dönen araçtan yola fırlayan Şükrü Aktaş ile Adem Songüner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Fırlayış ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Fırlayış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Şükrü Aktaş ile Adem Songüner'in cansız bedenleri, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aktaş'ın Buldan ilçesindeki kız öğrenci yurdunun müdürü olduğu, Songüner'in ise aynı yurtta aşçı olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Ramazan ÇETİN
2022-04-09 14:06:12
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