Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Tuzlaspor: 4

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Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında A. Denizlispor, evinde Tuzlaspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 42 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan rakiplerini geçen Ezeh’in ortasında ceza sahası içinde Harris, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

13. dakikada sol kanattan Ezeh’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

45. dakikada Çekdar’ın şutunda top üst direkten oyun alınana döndü. Dönen topu Diack, filelerle buluşturdu. 02

55. dakikada Ahmet'in sol çaprazdan serbest vuruşunda top ağlara gitti. 03

73. dakikada Rotman’ın ceza sahası ön çizgisinden sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

78. dakikada Lopes’in sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Bekir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 13

85. dakikada rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Ezeh, topu ağlara yolladı. 14

90. dakikada Denizlispor'un kullandığı köşe atışında arka direkte Hakan kafayla topu filelere gönderdi. 24



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Adem Cinek xx, Sezgin Çınar xx, Suat Güz xx

Denizlispor: Abdulkadir xx, Emre Sağlık x (Lopes dk. 46 x), Schwechlen xx, Hakan xx, Gökhan xx (Oğuz dk. 72 x), Aissati x, Djedje xx, Muhammed xx (Özer dk. 46 x), Mustafa xx (İlhan dk. 46 x), Mayi xx (Bekir dk. 72 x), Ömer xx

Yedekler: Hüseyin, Ali Eren, Asım,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Harris xxx, Rotman xx, Diack xx, Ezeh xxx (Kulakov dk. 88?), Ahmet xx (Sedat dk. 60 x), Çekdar xx (Safa dk. 70 x)

Yedekler: Angeler, Bardhi, Samet, Ömer, Mustafa Emre

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Goller: Harris (dk. 4), Diack (dk. 45), Ahmet (dk. 55), Ezeh (dk. 85) (Tuzlaspor), Bekir (dk. 78), Hakan (dk. 90) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Harris (dk. 76) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Ferhat, Ezeh (Tuzlaspor), Mustafa, Hakan, Djedje (Denizlispor)

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