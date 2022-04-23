Denizlispor deplasmanda kaybetti Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Denizlispor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor deplasmanda kaybetti Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Denizlispor: 0

İHA

Denizlispor deplasmanda kaybetti Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, ligin 34. haftasında deplasmanda konuk olduğu Bursaspor'a 10'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
16. dakikada Namiq Alasgarov’un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak geç kalınca defans müdahale etti.
27. dakikada Özer Özdemir, sağ çaprazdaki ceza sahası çizgisi üstünden sert bir vuruş çıkarttı. Top az farkla üstten auta gitti.
29. dakikada ceza sahası içinde Joao Pedro’nun kafayla indirdiği topa kale önünde boş bir şekilde yine kafayla vuran Namiq Alasgarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10
54. dakikada Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bruno, yüzde yüz gol pozisyonunda topu kaleciye nişanladı.
55. dakikada Namiq Alasgarov penaltı atışından yararlanamadı.
90+5. dakikada Bifouma bu kez topu tek başına taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcu topu kalenin dibinden auta gönderdi.

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan Akbulut
Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Luka Capan xxx, Nicolas Zalazar xxx, Uğur Kaan Yıldız xxx, Hasan Ayaroğlu xxxx (Tuğbey Akgün dk. 87 ?), Burak Altıparmak xxx, Enver Cenk Şahin xxx (Ramazan Keskin dk. 87 ?), Massimo Bruno xx (Bifouma dk. 68 xx), Namiq Alasgarov xxx (İsmail Yüksek dk. 63 xx), Joao Pedro xxx
Yedekler: Talha Yakın, Furkan Emre Ünver, Vefa Temel, Kubilay Sönmez, Yusuf Türk, Eren Güler
Teknik Direktör: Mustafa Er
Denizlispor: Abdülkadir Sünger xx, Tiago Lopes xx, Hakan Çinemre xx (Erdal Akdarı dk. 52 xx), Özer Özdemir xxx, Oğuz Yılmaz xx, Leo Schwechlen xxx, Brice Dja Djedje xxx, İlhan Depe xx, Muhammed Gönülaçar xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 52 xx), Kevin Mayi xxx, Ömer Şişmanoğlu x (İsmail Aissati dk. 43 xx)
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Ahmet Tekin, Bekir Turaç Böke, Alaattin Öner, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Namiq Alasgarov (dk. 29) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: İsmail Aissati (dk. 77) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Muhammed Gönülaçar, Mayi, İsmail Aissati, Erdal Akdarı (Denizlispor), Tuğbey Akgün, Pedro (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale’de 23 Nisan coşkusu çocukları mutlu etti Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların yüzü gülsün”
YEREL HABERLER Pamukkale’de 23 Nisan coşkusu çocukları mutlu ...
Şehit Teğmen Kerek, toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Kerek, toprağa verildi
Şehit Teğmen Bekir Can Kerek’i son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Bekir Can Kerek’i son yolculuğuna ...
Çameli’nde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Çameli’nde 23 Nisan coşkusu
Eşinin memleketini tanımak isteyen gurbetçi, trafik magandalarının kurbanı oldu Yaya önceliği konusunda tartıştığı 2 kişi tarafından darp edilen gurbetçi, burnunu kıran sürücüyü tek yumrula yere serdi
YEREL HABERLER Eşinin memleketini tanımak isteyen gurbetçi, trafik ...
DENİB Genç Buluşçular Yarışmasında finalistler belli oldu
YEREL HABERLER DENİB Genç Buluşçular Yarışmasında finalistler belli ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak’ta coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak’ta ...
MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten şehitlerimiz için taziye mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten şehitlerimiz için ...
Denizli'de buruk kutlama Miniklerin buruk bayramı
YEREL HABERLER Denizli'de buruk kutlama Miniklerin buruk bayramı
Başkan Zolan, koltuğunu ortaokul öğrencisi Elif'e devretti
YEREL HABERLER Başkan Zolan, koltuğunu ortaokul öğrencisi Elif'e ...
Başkan Osman Zolan’dan taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Osman Zolan’dan taziye mesajı
Pamukkale Belediyesi’nin eğitime destek için yaptırdığı okul dualarla açıldı Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu dualarla açıldı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi’nin eğitime destek için ...
Medeniyette iz bırakmış eserler, öğrencilerin ilham kaynağı oldu Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesi sürdürülüyor
YEREL HABERLER Medeniyette iz bırakmış eserler, öğrencilerin ilham ...
Çivril’in kültürel mirası canlandırmak için el ele verdiler
YEREL HABERLER Çivril’in kültürel mirası canlandırmak için el ele ...
23 Nisan’da Miryokefalon zaferine vefa sergisi
YEREL HABERLER 23 Nisan’da Miryokefalon zaferine vefa sergisi
Denizli'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Denizli'ye şehit ateşi düştü
Şehit Teğmen Bekir Can Kerek’in şahadet haberi ailesine verildi Şehit ateşi Denizli’ye düştü
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Bekir Can Kerek’in şahadet haberi ...
Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı
YEREL HABERLER Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir ...
Minik Emir, Denizli'nin yeni Milli Eğitim Müdürü oldu
YEREL HABERLER Minik Emir, Denizli'nin yeni Milli Eğitim Müdürü oldu
Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Zolan, miniklerin bayram sevincini paylaştı
Birçok kez ölümden dönen hasta, Egekent’te takılan kalp piliyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Birçok kez ölümden dönen hasta, Egekent’te takılan ...
Merkezefendi’de mahalle iftrarlarına vatandaşlar ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Merkezefendi’de mahalle iftrarlarına vatandaşlar ilgi ...
Kur'an'a adanmış bir ömür 16 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmüyor
YEREL HABERLER Kur'an'a adanmış bir ömür 16 yıl önce hafızlığını ...
Denizlispor seriyi sürdürme peşinde
YEREL HABERLER Denizlispor seriyi sürdürme peşinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.