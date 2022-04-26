Evin çatısı alev alev yandı

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde alev alev yanan çatı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yukarı Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ergün K.'ye ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yüksel dumanlarını yerini alevlere bıraktığı yangında aile üyeleri vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ise etrafta güvenlik önlemlerini aldı. Yapılan çalışmaların ardından alevler bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatısı ve üst katı ise kullanılamaz hale geldi.

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