15 yılldır gözü gibi baktığı eşeğine aylar sonra kavuştu

Denizli’nin Çal ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle 15 yıldır gözü gibi baktığı eşeğinden ayrılmak zorunda kalan yaşlı kadın, hem sağlığına hem de eşeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yakınlarının “Bu eşekten kurtul” dediği kadın, “Yıllardır benim yükümü çeken eşeğimden ayrılmamak istiyorum” diyerek, 8 ay aradan sonra mutluluk tablosunu oluşturdu.



Aşağıseyit Mahallesi’nde yaşlı annesi Bani Halci ile oturan Duriye Halcı, geçtiğimiz Eylül ayında rahatsızlandı. Hem annesinin hem de kendi tedavisini yaptırmak için Denizli’ye kardeşlerinin yanına gitmek zorunda kaldı. Yıllarca yükünü çeken eşek ise, yalnız kalacaktı. Yakınları, “Bu eşekten kurtul. Ya sat ya da köpeği olanlara ver, etini köpekler yesin” teklifinde bulundu. Duriye Halcı ise, “Bu eşek benim yıllarca yükümü çekti. Şu anda bağ, bahçe işleri yapmıyorum ama geçmişte bana çok yardımcı olan eşeğimi de satmam, etini köpeklere yedirmem” diyerek gözyaşı döktü. Belediye ekiplerine Aşağıseyit Mahallesi’ndeki eşeği aldırtan Halcı, Akkent mahallesinde büyükbaş hayvan çiftliği olan bir çiftliğe gönderdi. 20’li yaşlarda olan eşek, çiftlikte 8 ay boyunca oldukça iyi bakıldı.



“İki kişilik ailemin yıllarca yükünü çekti”

Annesi ile kendisinin sağlık sorunları nedeniyle yapılan tedavileri sona eren Duriye Halcı, geçtiğimiz günlerde Çal’a geldi ve tekrar köyüne giderek belediyeden eşeğini istedi. Belediye görevlileri, Akkent’teki çiftlikten eşeği alarak, Aşağıseyit’e götürüp sahibine teslim etti. Eşeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Halcı, “Allah yardımcı olan herkesten razı olsun. Eşeğim için belediyeden yardım istediğim, duyarsız kalmadı. Eşeğin bakımını üstlenen çiftlik sahibine de teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu hayvan iki kişilik ailemin yıllarca yükünü çekti. İşim bitti diyerek, ölmesine ya da satılmasına göz yumamazdım” diyerek, duygularını anlattı.

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