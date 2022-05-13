Özel bireylerin asker eğlencesi hayali gerçek oldu

Denizli’de bir günlüğüne temsili olarak asker uygulamasına katılacak olan özel bireylerin hayali Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan eğlenceyle gerçek oldu.



Merkezefendi Belediyesi insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Dünya Engelliler Haftası’nda bir dizi etkinlik gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, bir günlüğüne temsili olarak asker uygulamasına katılacak olan özel bireyler için asker eğlencesi düzenledi. Engelsiz Yaşam Akademisi’nde düzenlenen programa özel bireyler aileleri ile birlikte katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında aileler, kınayı bir günlük asker olacak evlatlarının başında gezdirdi. Çocuklarını askere uğurlayacak olan anne ve babalar, kına yakılırken duygu dolu anlar yaşadı. Avuçlarına kına yakılan özel bireyler, şarkılar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Hayalleri gerçek olan Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel kursiyerlerinin mutluluğu gözlerinden okundu.

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