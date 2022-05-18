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TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Denizli'nin Çivril ilçesinde Hüseyin Erten, eşi Yasemin Erten ve oğulları Osman Erten'in öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Adil Apaydın, emniyetteki ifadesinde lastiği patladığı içinaracını yol kenarına park ettiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Apaydın, çıkarıldığı mahkemece 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlarından tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2022-05-18 13:42:29



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