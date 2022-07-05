Öztürk Ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı

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CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk’ün oğlu Berkin, düzenlenen görkemli bir sünnet düğünüyle erkekliğe ilk adımını attı.



CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk ile Fatma Öztürk’ün oğulları Berkin, erkekliğe ilk adımını attı. Berkin Öztürk’ün siyaset, spor ve iş dünyasından birçok tanıdık ismi bir araya getiren sünnet düğününe Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Aykut Yıldırım, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşen Sarıoğlu Kocabay, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, İl Temsilcisi Levent Sarıoğlu ve Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Balaman’ın yanı sıra CHP kadın, gençlik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk, mutlu günlerinde yalnız bırakmayan yakınları ve davetlilerle tek tek ilgilenerek teşekkür etti. Minik Berkin’in erkekliğe ilk adımını attığı sünnet düğünü, renkli görüntülere sahne oldu.

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