Türkiye Ermeni toplumundan Kaymakam Berk Acar, görevine başladı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atanan, Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, görevine bugün başladı.

Kaymakamlık sınavını kazanan Berk Acar, son kararnameyle Denizli'nin Babadağ ilçesine atandı. İstanbul'da 1995 yılında doğan Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nu ardından da Işık Lisesi'ni bitirdi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2020 yılında mezun olan Acar, avukatlık stajını da Şişli'deki hukuk bürosunda tamamladı. Berk Acar, daha sonra 110'uncu dönem kaymakamlık sınavlarına girdi. Geçen yıl yapılan yazılı sınavları başarıyla tamamlayan Acar, mülakatın ardından Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı. Berk Acar, sabah saatlerinde ilçeye gelerek görevine başladı. İlk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Acar, daha sonra görev yerine döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Babadağ Ramazan ÇETİN

2022-08-29 14:09:11



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