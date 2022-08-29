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Türkiye Ermeni toplumundan Kaymakam Berk Acar, görevine başladı

DHA

Türkiye Ermeni toplumundan Kaymakam Berk Acar, görevine başladı


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atanan, Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, görevine bugün başladı.
Kaymakamlık sınavını kazanan Berk Acar, son kararnameyle Denizli'nin Babadağ ilçesine atandı. İstanbul'da 1995 yılında doğan Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu'nu ardından da Işık Lisesi'ni bitirdi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2020 yılında mezun olan Acar, avukatlık stajını da Şişli'deki hukuk bürosunda tamamladı. Berk Acar, daha sonra 110'uncu dönem kaymakamlık sınavlarına girdi. Geçen yıl yapılan yazılı sınavları başarıyla tamamlayan Acar, mülakatın ardından Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atandı. Berk Acar, sabah saatlerinde ilçeye gelerek görevine başladı. İlk olarak Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Acar, daha sonra görev yerine döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Babadağ Ramazan ÇETİN
2022-08-29 14:09:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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