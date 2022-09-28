Denizli'de 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Odun toplayanlara silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Akkonak Mahallesi 403 sokaktaki kullanılmayan 2 katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri başka evlere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü. Ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-09-28 22:30:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.