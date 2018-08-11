Denizlispor - G.Antep Bld.Spor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Denizlispor, 12 Ağustos 2018 Pazar günü G.Antep Bld.Spor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Denizlispor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. G.Antep Bld.Spor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 759. İddaa'da Denizlispor kazanır 2.20, berabere biter 2.95, G.Antep Bld.Spor kazanır 2.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Denizlispor son hafta oynanan Ankaragücü maçında 2-1 yenildi.
G.Antep Bld.Spor ise Adana Demirspor maçında 2-2 berabere kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER