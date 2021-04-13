Güvenlikçiye öldüresiye dayak! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da yeğeninin kaybolduğunu düşünen şahıs, site güvenliğini öldüresiye dövdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi.

Burada, iddiaya göre "Yeğenimi nasıl tek başına sokağa salarsınız" diye tepki gösteren şahıs, site güvenlik görevlisine saldırdı. Şahsın güvenlik görevlisini tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Aldığı darbelerle şoka giren güvenlik görevlisi, olayın ardından öfkeli adamdan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.