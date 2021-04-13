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Güvenlikçiye öldüresiye dayak! Sebebi akılalmaz

Bursa'da, yeğeninin kaybolduğunu düşünen şahıs, kan dondurdu. Yeğenini siteden dışarı çıkmasına izin verdiği iddiasıyla güvenlik görevlisine saldıran şahıs, tekme tokat vurmaya başladı. Öldüresiye dayak, site güvenlik kamerasına yansıdı

ÖLÜMÜNE DARP! Son dakika: Yeğeni dışarı çıktı, güvenlikçiye saldırdı
Güvenlikçiye öldüresiye dayak!
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İHA

Bursa'da yeğeninin kaybolduğunu düşünen şahıs, site güvenliğini öldüresiye dövdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi.

Burada, iddiaya göre "Yeğenimi nasıl tek başına sokağa salarsınız" diye tepki gösteren şahıs, site güvenlik görevlisine saldırdı. Şahsın güvenlik görevlisini tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Aldığı darbelerle şoka giren güvenlik görevlisi, olayın ardından öfkeli adamdan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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