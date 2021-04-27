Depodaki yangın 20 saatte söndürüldü! 0:00 / 0:00

DHA

Osmaniye- Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 14.00 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlerin sardığı fabrikada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adana ve Hatay'dan da yangın bölgesine takviye ekipler gönderildi.

Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ekipler, gece boyu müdahalede bulundu.

20 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İlk olarak çevredeki diğer fabrikalara sıçrama riskinin önlendiği yangın, sabah 10.00 sıralarında söndürüldü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.